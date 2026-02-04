IMPA interviene tras envenenamiento de gatos en la colonia Fidel Velázquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de este año se ha registrado un caso de envenenamiento de gatos en Morelia, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora compartió que, aunque no son comunes, los reportes por envenenamiento de animales continúan presentándose en el municipio.

“Este es el más reciente, en la Fidel Velázquez. Por ello acudimos a realizar un TNR para lograr la esterilización de los ejemplares; fueron en total 17 gatos, 14 machos y tres hembras, los cuales también ya quedaron con chip (…)”, recalcó.

Añadió que la presencia de gatos en situación de calle está relacionada con la irresponsabilidad de algunos dueños, ya que además de incidir en el abandono, esto contribuye a que los animales se sigan reproduciendo.

Por otra parte, Bautista Gómez subrayó que envenenar o deshacerse de los animales no resuelve la “problemática”, pues incluso puede propiciar la llegada de más animales ferales, principalmente por el marcaje de territorio.

Indicó que esta denuncia por envenenamiento de gatos ya fue turnada a la Fiscalía, por lo que el IMPA dará seguimiento al caso, además de que se prevé realizar otros TNR en distintas zonas de la ciudad.

Asimismo, recordó que el año pasado se presentó un reporte por envenenamiento de perros en la tenencia de San Nicolás Obispo, donde también se llevó a cabo una intervención por parte del instituto.

Para finalizar, la directora reiteró que acciones como la esterilización y la tenencia responsable de perros y gatos son clave para prevenir este tipo de problemáticas. Además, enfatizó que la ciudadanía debe de recordar que las colonias también son el hogar de los animales.

rmr