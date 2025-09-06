IMPA interviene en El Vergel ante reporte de jauría de perros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras reportes en el fraccionamiento Campestre del Vergel sobre una jauría de perros que llegó a agredir a los vecinos, el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) acudió al lugar para constatar la situación, escuchar a los habitantes y, así llegar a una solución, en la cual se acordó que el IMPA resguarde a dos canes que han mordido a algunos residentes.

Desde dicho fraccionamiento, Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA, acompañada de personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado (FGE), dialogó directamente con los vecinos para buscar una alternativa.