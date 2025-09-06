IMPA interviene en El Vergel ante reporte de jauría de perros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras reportes en el fraccionamiento Campestre del Vergel sobre una jauría de perros que llegó a agredir a los vecinos, el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) acudió al lugar para constatar la situación, escuchar a los habitantes y, así llegar a una solución, en la cual se acordó que el IMPA resguarde a dos canes que han mordido a algunos residentes.
Desde dicho fraccionamiento, Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA, acompañada de personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado (FGE), dialogó directamente con los vecinos para buscar una alternativa.
En total, se identificaron siete perros en situación de calle. De acuerdo con algunos colonos, varios de ellos se muestran agresivos con niños, repartidores y motociclistas, principalmente por las noches. Además, señalaron que dos de los canes ya han mordido en diversas ocasiones a habitantes del fraccionamiento, siendo el caso más reciente a inicios de esta semana.
El tema desató un conflicto vecinal debido a posturas encontradas: mientras algunos residentes aseguraban que los perros solo se mostraban agresivos ante supuestas provocaciones y contaban con su esquema completo de vacunación, otros vecinos —quienes fueron agredidos directamente— exigían que las personas que se han hecho cargo de los ejemplares asumieran responsabilidad por las agresiones y se buscara la manera de evitar que los canes volvieran a atacar a los habitantes.
Al respecto, la directora del IMPA les externó algunas alternativas: “Vamos a identificar al perro o perros agresores para poder resguardarlos, y en el área de rescate verán el comportamiento de los animalitos. Nos vamos a llevar a los dos que nos comentan que pudieran ser los agresores para hacer la observación, y si falta alguno de los siete por esterilizar se va a esterilizar”.
Asimismo, como parte de las alternativas se propuso que, al tratarse de ejemplares en situación de calle, los ciudadanos que han mostrado apoyo hacia los canes puedan resguardarlos durante las noches, ya que, de acuerdo con los reportes, es en este horario cuando se han registrado los últimos ataques a vecinos.
Posteriormente, se solicitaron los comprobantes de vacunación de los perros, así como evidencia actualizada de las agresiones. Así el IMPA procedió a identificar y resguardar a los dos canes que habían mordido a los ciudadanos, ya que, de acuerdo con el protocolo, en estos casos los animales deben permanecer bajo vigilancia durante 10 días.
