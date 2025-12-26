IMPA establece convenio para atender acumulación de animales desde la salud mental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) ha canalizado al menos tres casos de personas acumuladoras de animales a la Clínica Municipal Poniente con el objetivo de que reciban acompañamiento psicológico, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.

Durante una entrevista colectiva, la directora resaltó que en Morelia se tienen detectados siete casos de acumulación de animales en colonias como Eduardo Ruíz, Guadalupe, Centro y Santos Degollado, algunos de ellos reincidentes.

“Estamos cerrando el año con un convenio con la Clínica Municipal Poniente, para canalizar estos casos. Porque hemos registrado una reincidencia, y esto se debe a que no hay un seguimiento en la parte de la atención a la salud mental (...)”, subrayó la directora.

En este tenor, Bautista Gómez señaló que, en conjunto con el personal de la clínica, se buscará establecer un protocolo de atención para estos casos a partir de la detección de ciertos patrones o conductas en común, con el fin de brindar el seguimiento correspondiente.

Para finalizar, la directora del IMPA destacó la importancia de atender la acumulación de animales desde el área de salud mental, pues señaló que, aunque el instituto acude a los reportes y resguarda a los animales, si no se atiende la problemática de fondo los responsables podrían reincidir y continuar con la acumulación de animalitos, muchas veces sin poder brindarles las condiciones necesarias para su bienestar.

BCT