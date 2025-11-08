IMPA detecta abandono recurrente de perros en centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia persiste el abandono de perros en la zona Centro, con hasta tres casos por semana, informó el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

Sobre el tema, Leonardo Enrique, jefe del Departamento de Inspección del IMPA, indicó que principalmente han detectado el abandono de perros en el Centro de la ciudad, particularmente en plazas públicas y jardineras.

Detalló que la cifra puede variar, pero estiman que se presentan aproximadamente de dos a tres casos por semana únicamente en esa zona. No obstante, también reciben reportes de perros abandonados o desorientados en otras áreas de la capital.

En este contexto, Karla Durán, directora de la Unidad de Atención Animal, subrayó que incluso tienen reportes de personas que abandonan a los ejemplares en las tenencias; un ejemplo de ello, mencionó, es Chiquimitío.