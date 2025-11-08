IMPA detecta abandono recurrente de perros en centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia persiste el abandono de perros en la zona Centro, con hasta tres casos por semana, informó el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).
Sobre el tema, Leonardo Enrique, jefe del Departamento de Inspección del IMPA, indicó que principalmente han detectado el abandono de perros en el Centro de la ciudad, particularmente en plazas públicas y jardineras.
Detalló que la cifra puede variar, pero estiman que se presentan aproximadamente de dos a tres casos por semana únicamente en esa zona. No obstante, también reciben reportes de perros abandonados o desorientados en otras áreas de la capital.
En este contexto, Karla Durán, directora de la Unidad de Atención Animal, subrayó que incluso tienen reportes de personas que abandonan a los ejemplares en las tenencias; un ejemplo de ello, mencionó, es Chiquimitío.
“Se trabaja en Chiquimitío con un plan de manejo, en el cual hacemos un censo de todos los animales, porque lo que nos dicen es que llega la gente incluso en combi, bajan a los perros en la tenencia y se regresan (…)”, indicó.
Aunado a ello, compartieron que también han recibido reportes de municipios conurbados, particularmente de Tarímbaro, donde han contabilizado hasta 10 casos de abandono de perros por semana.
Por lo anterior, señalaron que se trabaja en coordinación con dicho municipio para canalizar los reportes correspondientes y poder direccionar la atención.
Sobre el tema, la directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, señaló que se estima que en Morelia existen alrededor de 134 mil perros en situación de calle, tanto en la zona urbana como en la periferia y el área rural del municipio.
Además, indicó que el IMPA impulsa acciones como la esterilización de ejemplares y la colocación de microchips subdérmicos para su identificación.
Este mecanismo, comentó, permitiría corroborar si se trata de perros en situación de calle que tienen dueño o de ejemplares comunitarios, cuidados de manera colectiva por grupos de vecinos.
mrh