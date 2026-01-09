IMPA busca prohibición total de venta de animales en la vía pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el nuevo reglamento externo del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), además de añadir sanciones por maltrato animal, se buscará reforzar de manera puntual la prohibición de la venta de cualquier tipo de animal en la vía pública, tanto perros y gatos como especies pequeñas, entre ellas pollitos y conejos, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora explicó que dicho reglamento aún se encuentra en proceso de revisión para su posterior aprobación; no obstante, subrayó la importancia de fortalecer este rubro, ya que durante los recorridos de inspección continúan detectando personas que comercializan distintos animales en condiciones inadecuadas.

“Vamos a ser más enfáticos en este reglamento para que haya claridad en el sentido de que no debe comercializarse ningún tipo de animal en la vía pública, es decir que se abarque desde cuyos, ratones, conejos y pollitos (...)”, destacó.

Bautista Gómez agregó que la venta de animales en la vía pública, promovidos comúnmente como “mascotas”, incide directamente en situaciones de maltrato, así como en posibles casos de abandono e incluso la muerte de los ejemplares, debido a que tanto los comerciantes como quienes los adquieren, en muchos casos, no cuentan con la información ni las condiciones necesarias para brindarles los cuidados adecuados.

Por lo tanto, enfatizó la necesidad de impulsar esta adecuación normativa, pues explicó que el reglamento vigente se enfoca principalmente en animales domésticos como perros y gatos.

Finalmente, la directora precisó que el reglamento interno del IMPA ya fue aprobado antes de la última sesión de Cabildo del año pasado, por lo que se espera que el reglamento externo pueda ser avalado en las próximas semanas.

Detalló que aún está pendiente una reunión con el área de Normatividad para valorar la incorporación del denominado “maltratómetro”, el cual funcionaría como un instrumento para definir y clasificar las conductas que se consideran como maltrato animal.

BCT