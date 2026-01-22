IMPA busca convenio con la FGE para atender animales rescatados de cateos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) busca concretar un convenio con la Fiscalía General del Estado (FGE) para contar con los recursos y las condiciones necesarias que permitan el resguardo de animales provenientes de cateos realizados por la Fiscalía, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora señaló que hace algunos días sostuvo contacto con la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, a quien expuso la importancia de formalizar dicho convenio.

“Planteamos la necesidad de este convenio, ya que alrededor de 60 ejemplares que se encuentran en el IMPA provienen de cateos de la Fiscalía. Algunos de ellos requieren alimentación especial por las condiciones de maltrato en las que estaban; otros necesitan medicamentos, quimioterapias, entre otros tratamientos”, subrayó.

Aunado a esto, Minerva Bautista indicó que es necesario revisar el tema de los recursos económicos requeridos para brindar las mejores condiciones de atención y rehabilitación a los ejemplares, los cuales, en la mayoría de los casos, fueron rescatados de situaciones de maltrato.

Asimismo, señaló que otro de los puntos prioritarios es impulsar la esterilización de los animales decomisados, para posteriormente canalizarlos a esquemas de subresguardo a familias interesadas en adoptarlos.

La directora reiteró que el IMPA está en disposición de apoyar con el resguardo de estos ejemplares; sin embargo, recalcó que es indispensable contar con los recursos necesarios para garantizar todas las atenciones que requieren, así como establecer un protocolo de esterilización y adopción, aun cuando los casos continúen en proceso ante la fiscalía.

rmr