IMPA alista reglamento externo con acciones en torno al maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) continúa afinando el nuevo reglamento externo del instituto, en el cual se contempla añadir tanto multas económicas, como servicio comunitario en favor de los animales cuando se detecten casos de maltrato, destacó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.

Durante una entrevista colectiva, la directora señaló que, si bien el reglamento interno del Instituto se concretó hace más de 15 días, aún falta la aprobación del reglamento externo, donde se consideran dichas multas —que podrían ser de cinco mil pesos en adelante— así como acciones para regular los criaderos clandestinos.

Añadió que continúan revisando las normas para incluir las iniciativas y adecuaciones propuestas por algunos regidores. Entre estas, mencionó el “Maltratómetro”, con el cual se espera detallar las acciones que inciden en el maltrato animal, con el objetivo de que la población tenga claridad sobre qué se considera maltrato, ya que puede ir desde mantener a los animales en una azotea y amarrados, hasta acciones mucho más graves.

Para culminar, la directora señaló que esperan que este reglamento externo quede aprobado cuanto antes, pues precisó que ya están afinando los últimos ajustes para presentarlo ante el Cabildo.

BCT