Imcufide reporta 80% de avance en rehabilitación del Auditorio Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En poco más de 20 días se espera que el Auditorio Municipal pueda reabrir sus puertas, ya que los trabajos de rehabilitación del recinto registran un 80% de avance, informó Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).
En entrevista para Radio Fórmula Michoacán, Sánchez Silva precisó que dichas labores se han impulsado en coordinación con empresas del sector privado que mostraron interés en recuperar este espacio deportivo, el cual tenía algunos años sin funcionar.
“Al día de hoy ya llevamos cerca de un 80% de un mantenimiento correctivo que estamos haciendo al Auditorio Municipal. Yo estoy pensando que cerca de unos 20 a 25 días podamos estar reabriendo (…)”, señaló.
Aunado a ello, recordó que, como lo destacó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en su informe de gobierno, también está en puerta la rehabilitación del Domo Bicentenario, ubicado al norte de la ciudad.
Detalló que estas acciones se llevarán a cabo a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), con una inversión cercana a los 25 millones de pesos.
El titular del Imcufide subrayó que la rehabilitación del Domo Bicentenario es una necesidad en materia deportiva para la zona norte de Morelia y responde a una demanda constante de las y los atletas.
Por ello, confió en que los trabajos puedan iniciar en los próximos meses y concluir de manera adecuada, ya que –como lo ha mencionado anteriormente– este espacio no solo beneficiará a la población de Morelia, sino también a la población de localidades cercanas.
