Imcufide reporta 80% de avance en rehabilitación del Auditorio Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En poco más de 20 días se espera que el Auditorio Municipal pueda reabrir sus puertas, ya que los trabajos de rehabilitación del recinto registran un 80% de avance, informó Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán, Sánchez Silva precisó que dichas labores se han impulsado en coordinación con empresas del sector privado que mostraron interés en recuperar este espacio deportivo, el cual tenía algunos años sin funcionar.

“Al día de hoy ya llevamos cerca de un 80% de un mantenimiento correctivo que estamos haciendo al Auditorio Municipal. Yo estoy pensando que cerca de unos 20 a 25 días podamos estar reabriendo (…)”, señaló.

Aunado a ello, recordó que, como lo destacó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en su informe de gobierno, también está en puerta la rehabilitación del Domo Bicentenario, ubicado al norte de la ciudad.