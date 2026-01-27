Imcufide lanza programa para detectar talentos deportivos infantiles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que Morelia se consolide como un semillero deportivo, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) puso en marcha el taller de Detección de Talentos Deportivos dirigido a niñas y niños de tercero, cuarto de primaria y primero de secundaria, informó Pablo César Sánchez Silva, director general del instituto.

En rueda de prensa, el director explicó que este taller busca identificar a talentos deportivos tanto de la capital michoacana como de sus tenencias, para posteriormente brindarles el seguimiento correspondiente y canalizarlos a las unidades deportivas municipales más cercanas, donde podrán integrarse a distintas disciplinas y fortalecer sus habilidades.

“Queremos que Morelia vuelva a ser semillero de campeones deportistas. Esperamos que este año se puedan detectar cerca de mil 500 niñas y niños que formen parte de este programa, que tengan disciplina y que más adelante puedan representar a Morelia y a Michoacán”, destacó.