Imcufide lanza programa para detectar talentos deportivos infantiles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que Morelia se consolide como un semillero deportivo, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) puso en marcha el taller de Detección de Talentos Deportivos dirigido a niñas y niños de tercero, cuarto de primaria y primero de secundaria, informó Pablo César Sánchez Silva, director general del instituto.
En rueda de prensa, el director explicó que este taller busca identificar a talentos deportivos tanto de la capital michoacana como de sus tenencias, para posteriormente brindarles el seguimiento correspondiente y canalizarlos a las unidades deportivas municipales más cercanas, donde podrán integrarse a distintas disciplinas y fortalecer sus habilidades.
“Queremos que Morelia vuelva a ser semillero de campeones deportistas. Esperamos que este año se puedan detectar cerca de mil 500 niñas y niños que formen parte de este programa, que tengan disciplina y que más adelante puedan representar a Morelia y a Michoacán”, destacó.
En este tenor, Sánchez Silva señaló que en una primera etapa se trabajará en 15 escuelas cercanas a las unidades deportivas municipales, con especial énfasis en estudiantes de tercero, cuarto de primaria y primero de secundaria en disciplinas como atletismo, básquetbol, karate, handball y taekwondo.
Aunado a esto, el director recalcó que este proyecto es de suma relevancia, ya que además de fomentar el deporte y la disciplina, representa una alternativa para alejar a las infancias de actividades de riesgo.
Añadió que a esta iniciativa está pensada a largo plazo, y parte de una prueba piloto que se realizó con anterioridad, por lo cual ya hay 246 alumnos detectados en proceso de formación deportiva.
Para finalizar, Sánchez Silva comentó que el proceso posterior a la detección es la selección, formación y seguimiento, esto sin costo para las y los alumnos, ya que se espera que en un futuro sean representantes de Morelia, Michoacán y México en distintas justas deportivas.
BCT