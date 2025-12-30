Morelia

Imcufide informa cierre temporal de unidades deportivas por días festivos

Reanudan actividades el viernes 2 de enero en horario habitual
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) informa a la ciudadanía que, con motivo de los días festivos de fin de año, se realizará el cierre parcial y total de las unidades deportivas municipales.

El miércoles 31 de diciembre de 2025, las unidades deportivas cerrarán a partir de las 14:00 horas; mientras que el jueves 1 de enero de 2026 permanecerán totalmente cerradas, reanudando actividades el viernes 2 de enero en su horario habitual.

CORTESÍA

Las unidades deportivas que suspenderán actividades son:

  • Auditorio Municipal de Morelia

  • Pista de Ciclismo BMX

  • Unidad Deportiva Bicentenario

  • Unidad Deportiva Eduardo Ruiz

  • Unidad Deportiva Félix Ireta (Frontones 1° de mayo)

  • Unidad Deportiva Josefa Ocampo

  • Unidad Deportiva Los Encinos

  • Unidad Deportiva Miguel Hidalgo

  • Unidad Deportiva Morelia 150

  • Unidad Deportiva Morelos-INDECO

  • Unidad Deportiva Santiaguito

  • Unidad Deportiva Torreón Nuevo

Asimismo, los complejos acuáticos del Imcufide se encuentran cerrados por su periodo vacacional. Las inscripciones para el público en general iniciarán el 7 de enero de 2026 y las clases de natación comenzarán el 12 de enero de 2026, en los complejos Medallistas Paralímpicos, Morelos Indeco, Bicentenario y Villa Magna. Para mayor información, se invita a la ciudadanía a acudir al área de recepción de cada complejo.

