Imcufide gestionará recurso para instalación de tartán en Indeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que la unidad deportiva Morelos Indeco pueda incorporar tartán en su pista, una vez que se logre gestionar el recurso correspondiente, informó Pablo César Sánchez Silva, director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista para MiMorelia.com, el director señaló que la intención es gestionar recursos ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que durante esta semana sostendría diálogo con el director estatal de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) para abordar el tema.