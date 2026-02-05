Imcufide gestionará recurso para instalación de tartán en Indeco

Morelia

El objetivo es mejorar las condiciones de la pista en beneficio de miles de usuarios diarios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que la unidad deportiva Morelos Indeco pueda incorporar tartán en su pista, una vez que se logre gestionar el recurso correspondiente, informó Pablo César Sánchez Silva, director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista para MiMorelia.com, el director señaló que la intención es gestionar recursos ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que durante esta semana sostendría diálogo con el director estatal de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) para abordar el tema.

“Y así poder gestionar recursos que ojalá pudieran darse ante la federación, justamente para poder meter tartán en algún momento dado en Indeco (…)”
Aunado a esto, indicó que en la unidad deportiva Morelos Indeco se registra una afluencia aproximada de 10 mil personas al día, quienes hacen uso de las albercas, canchas y la pista.

En este tenor, señaló que, de concretarse el recurso necesario, se beneficiaría a un gran número de usuarios, ya que es común que la ciudadanía acuda a correr durante las mañanas y a lo largo de la tarde.

“Desde las cuatro de la mañana la gente ya está trotando y corriendo, y justamente lo que queremos generar es mejores condiciones para quienes hacen uso de la pista (…)”
