Imcufide espera más de 50 equipos en la Carrera de Relevos Independencia 2025

En este tenor, puntualizó que es la primera vez que el Imcufide impulsa esta carrera, ya que anteriormente estaba a cargo del gobierno estatal. Explicó que habrá cinco categorías: Mixtas, Juveniles A y B (12 a 14 años), Libre, Máster (40 a 59 años) y Veteranos (60 años en adelante).

Sánchez Silva destacó que se espera la participación de al menos 50 equipos de relevos, conformados cada uno por cuatro integrantes: dos hombres y dos mujeres, o bien tres mujeres y un hombre. Agregó que las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del número 4432179198 o de manera presencial en las oficinas de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO.

Asimismo, indicó que las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 12 de septiembre, fecha única en la que se entregarán los números a los participantes.

Finalmente, se destacó que durante la carrera se contará con seguridad vial y la presencia de paramédicos distribuidos a lo largo de la ruta, quienes se desplazarán en motocicletas para atender cualquier emergencia médica.

BCT