Imcufide alista eventos de ciclismo en las tenencias de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año se busca impulsar distintos eventos de ciclismo, particularmente en las tenencias de Morelia, informó Pablo César Sánchez Silva, director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista para MiMorelia.com, el director señaló que actualmente se trabaja en la definición de una ruta específica para poner en marcha este proyecto, en el cual hasta el momento ya se ha dialogado con al menos nueve jefaturas de tenencia para poder impulsarlo.