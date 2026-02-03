Morelia

Imcufide alista eventos de ciclismo en las tenencias de Morelia

Buscan impulsar recorridos mensuales para fomentar el turismo deportivo y la derrama económica
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año se busca impulsar distintos eventos de ciclismo, particularmente en las tenencias de Morelia, informó Pablo César Sánchez Silva, director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista para MiMorelia.com, el director señaló que actualmente se trabaja en la definición de una ruta específica para poner en marcha este proyecto, en el cual hasta el momento ya se ha dialogado con al menos nueve jefaturas de tenencia para poder impulsarlo.

“Se busca poder impulsar al menos una vez al mes este tipo de actividad; por ahora la proyección es arrancar en la zona natural boscosa de la Tenencia Morelos (…)”
Añadió que se espera concretar distintos recorridos, con la intención de trazar rutas que, partiendo de la Tenencia Morelos, puedan llegar a otras tenencias como Santiago Undameo e incluso Tiripetío.

Sánchez Silva recalcó que el proyecto aún se encuentra en análisis; sin embargo, afirmó que se espera arrancar al menos con la primera ruta de ciclismo en el transcurso de este año.

Para finalizar, el director subrayó que esta iniciativa se trabaja de manera conjunta con las tenencias, esto para impulsar el turismo deportivo y que también puedan contar con una derrama económica.

