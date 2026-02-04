Iker venció la leucemia tras 3 años de lucha: hoy es un niño sano y lleno de vida

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado gracias a su deseo de vivir, el apoyo de su familia, oraciones constantes y la labor médica. Contra todo pronóstico, Iker logró salir adelante y continuar su tratamiento hasta alcanzar la remisión total. Hoy, es un niño sano que ha vencido al cáncer.

La familia de Iker comparte su testimonio como ejemplo de esperanza y fortaleza, agradeciendo profundamente a quienes los acompañaron durante esta difícil etapa. El caso de Iker inspira a otras familias a no rendirse y confiar en el poder del amor, la fe y la ciencia médica.

