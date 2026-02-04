Iker venció la leucemia tras 3 años de lucha: hoy es un niño sano y lleno de vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Iker Alejandro fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda a la edad de 4 años de edad, lo que marcó el inicio de una intensa batalla contra el cáncer que se extendió por tres años. Durante ese tiempo, el pequeño moreliano enfrentó constantes tratamientos de quimioterapia, intervenciones médicas y hospitalizaciones prolongadas que pusieron a prueba su salud y fortaleza.
Como parte de su tratamiento, Iker recibió quimioterapia directamente en la médula y fue hospitalizado cada tres meses para la aplicación de dosis altas del medicamento.
A mitad del proceso, desarrolló neumonía, sus defensas bajaron drásticamente y tuvo que ser ingresado a terapia intensiva, donde fue intubado y, en un momento crítico, incluso desahuciado por el estado de sus pulmones.
Sin embargo, su historia dio un giro inesperado gracias a su deseo de vivir, el apoyo de su familia, oraciones constantes y la labor médica. Contra todo pronóstico, Iker logró salir adelante y continuar su tratamiento hasta alcanzar la remisión total. Hoy, es un niño sano que ha vencido al cáncer.
La familia de Iker comparte su testimonio como ejemplo de esperanza y fortaleza, agradeciendo profundamente a quienes los acompañaron durante esta difícil etapa. El caso de Iker inspira a otras familias a no rendirse y confiar en el poder del amor, la fe y la ciencia médica.
rmr