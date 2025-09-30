Igualdad, unidad y participación, las lecciones de Morelos para México: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “José María Morelos fue fusilado hace más de dos siglos, pero su espíritu vive en cada lucha por la justicia, en cada acto de reconciliación y en cada esfuerzo para fortalecer nuestra democracia”, destacó Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia.

Desde el Jardín Morelos, autoridades municipales, estatales y mandos militares se congregaron para realizar el acto cívico por el 260 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación.

Tras el izamiento de la bandera nacional, se llevó a cabo la ceremonia oficial, en la que el alcalde Alfonso Martínez fungió como orador. En su mensaje, resaltó la importancia de honrar a Morelos como uno de los personajes históricos más relevantes del país.