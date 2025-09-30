Morelia

Igualdad, unidad y participación, las lecciones de Morelos para México: edil

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José María Morelos fue fusilado hace más de dos siglos, pero su espíritu vive en cada lucha por la justicia, en cada acto de reconciliación y en cada esfuerzo para fortalecer nuestra democracia”, destacó Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia.

Desde el Jardín Morelos, autoridades municipales, estatales y mandos militares se congregaron para realizar el acto cívico por el 260 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación.

Tras el izamiento de la bandera nacional, se llevó a cabo la ceremonia oficial, en la que el alcalde Alfonso Martínez fungió como orador. En su mensaje, resaltó la importancia de honrar a Morelos como uno de los personajes históricos más relevantes del país.

En este contexto, el edil subrayó tres grandes lecciones que el Siervo de la Nación heredó al pueblo mexicano. La primera, dijo, es promover una ciudadanía activa y participativa que busque siempre el bien común; la segunda, la igualdad, particularmente al aspirar a un país donde la justicia sea una realidad; y la tercera, el valor de la unidad.

Martínez Alcázar recordó que Morelos soñó con un Congreso que representara a la nación, lo cual —dijo— “germina en la democracia”, misma que consideró necesario defender. En ese sentido, convocó a la reconciliación y al diálogo entre autoridades, con el objetivo de trabajar en conjunto para dar resultados a la ciudadanía.

