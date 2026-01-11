Iglesia seguirá llamando a los generadores de violencia a que construyan paz: Arzobispo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, reafirmó el compromiso de la Iglesia Católica en Michoacán para instar a aquellos que generan violencia a deponer las armas y sumarse a la construcción de la paz en la región. El llamado, que es constante desde hace casi dos décadas, se mantiene firme ante la persistencia de los hechos violentos en el estado.

En rueda de prensa el líder religioso subrayó que la postura de la Iglesia no ha variado y se centra en la invitación al diálogo como alternativa a la confrontación.

"Yo he estado involucrado desde hace 17 años en el tema de la construcción de la paz y cada vez que ha habido oportunidad se les hace llamando en invitación a los generadores de violencia para que en lugar de generar la violencia se busque el diálogo y la colaboración para acusación de la paz, en eso no ha cambiado la iglesia ni creo que vaya a cambiar", declaró Garfias Merlos.

El Arzobispo especificó que este llamado puede ser tanto una respuesta directa a hechos violentos concretos como un exhorto generalizado a todos los actores generadores de violencia para que cesen sus provocaciones.

La misión pastoral, explicó, no se enfoca en la prevención total de la violencia, algo que considera que excede las capacidades de la Iglesia y las autoridades, sino en la atención a sus efectos.

"El tema de promover e insistir en la paz no es que deje de haber la violencia, sino es que sepamos qué hacer ante las consecuencias de la violencia," puntualizó el Arzobispo, aclarando el enfoque práctico de la labor eclesiástica. El objetivo principal de la Iglesia no es evitar el fenómeno, sino estar presente para las víctimas.

La estrategia de la Arquidiócesis se centra en proveer acompañamiento y atención vital a las personas más afectadas por la inseguridad. Para lograr un impacto más profundo, Garfias Merlos hizo un llamado a la coordinación efectiva entre las autoridades civiles, las organizaciones religiosas y la sociedad organizada.

Mediante esta sinergia, la Iglesia busca no solo mitigar las consecuencias de la violencia, sino también trabajar preventivamente, especialmente en la atención a jóvenes, familias y niños. El Arzobispo concluyó que solo a través de una organización y acompañamiento concretos se podrán tener mejores condiciones para superar la ola de violencia que azota a Michoacán.

