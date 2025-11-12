IEM reunirá a autoridades electorales nacionales en foro sobre pueblos indígenas y elecciones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) será sede del Foro Nacional “Sistemas Normativos Internos y el Sistema Electoral Mexicano. Armonización Necesaria INE–OPLE”, que se llevará a cabo los próximos 20 y 21 de noviembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, con la asistencia de autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de tribunales electorales locales y de los organismos públicos locales electorales (OPLEs) del país.

El encuentro tiene como objetivo propiciar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, estrategias jurídicas y operativas entre las instituciones electorales del país, en torno a los retos de armonización entre el Sistema Nacional de Elecciones y los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Durante dos días de trabajo se abordarán temas clave como la justicia electoral con perspectiva intercultural, la capacitación y educación cívica en comunidades indígenas, los derechos lingüísticos y políticos, así como los casos relevantes de consulta previa, libre e informada.