Identifican a 2 de las 5 víctimas del ataque armado registrado en la colonia Ampliación Leandro Valle

Cabe recordar que tres de los ofendidos fallecieron en el lugar de los hechos y uno más pereció cuando era atendido en un hospital. Dos de los interfectos respondían a los nombres de Marlene Montserrat, de 26 años de edad, quien había sido policía auxiliar y actualmente estaba desempleada, ella tenía su hogar en el citado asentamiento; y José Eduardo, alias "El Lalo" y/o "El Chaparro", de 30 años, de oficio albañil, vecino de la colonia El Resplandor.

Tres de los agraviados, entre ellos el sobreviviente, permanecen en calidad de desconocidos. La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias correspondientes del asunto, a efecto de esclarecerlo y capturar a los responsables.

Cabe recordar que ese mismo día del hecho de violencia, unos patrulleros de la Policía Morelia detuvieron a dos presuntos narcomenudistas en la vía pública de la colonia Leandro Valle, en las inmediaciones de donde sucedió el múltiple atentado. A los sujetos les decomisaron diferentes cantidades de narcóticos y los pusieron a disposición de la instancia.