Identifica IMPA 8 colonias de Morelia con alta incidencia de maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de ocho colonias de Morelia concentran la mayor cantidad de reportes por maltrato animal; entre estas destaca la zona poniente de la capital, informó el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

Durante un encuentro con medios de comunicación, Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA, señaló que en este año han recibido 2 mil 88 reportes, los cuales se dividen en distintos rubros.

“Esto habla de la conciencia de la población, al dejar de normalizar ciertas conductas, ya sea dejarlos en la azotea, amarrados, hacinados, etc. (…)”, indicó.