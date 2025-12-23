Identifica IMPA 8 colonias de Morelia con alta incidencia de maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de ocho colonias de Morelia concentran la mayor cantidad de reportes por maltrato animal; entre estas destaca la zona poniente de la capital, informó el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).
Durante un encuentro con medios de comunicación, Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA, señaló que en este año han recibido 2 mil 88 reportes, los cuales se dividen en distintos rubros.
“Esto habla de la conciencia de la población, al dejar de normalizar ciertas conductas, ya sea dejarlos en la azotea, amarrados, hacinados, etc. (…)”, indicó.
Al respecto, el ingeniero José Manuel Cuín Jacuinde, jefe de Registro e Informática del IMPA, explicó que los reportes por maltrato animal se dividen de la siguiente manera: el 56 % corresponde a condiciones inadecuadas; 37 % a situaciones en vía pública, y 7 % por agresiones.
En este tenor, la directora señaló que han identificado una relación entre las colonias con mayor número de reportes de maltrato animal y aquellas que también presentan mayor incidencia delictiva en los reportes de la Policía Morelia.
En ese sentido, el ingeniero compartió que entre las colonias con más reportes se encuentran: Villas del Pedregal, Misión del Valle, Agustín Arriaga Rivera, Villas de Oriente, Mariano Escobedo, Campo Nubes, Centro y Niño Artillero.
Entre otras, también mencionó: La Hacienda, Eduardo Ruiz, Gertrudis Sánchez, Fray Antonio de San Miguel y Jesús Romero Flores.
Con estos datos, el Instituto Municipal de Protección Animal destacó que continuarán fortaleciendo las acciones de atención y seguimiento de reportes, así como la sensibilización para que quienes adopten algún animalito de compañía lo hagan de manera responsable y así evitar situaciones tanto de maltrato como de abandono.
