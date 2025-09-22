Identidad Cultural: arte, alfarería y sabores de Michoacán se reúnen en Morelia

El evento ofrece un recorrido por los saberes ancestrales de Michoacán, con la participación de cocineras tradicionales, artesanas del telar de cintura, alfareros, investigadores y músicos.

El II Encuentro Identidad Cultural reúne en Morelia demostraciones de textiles tradicionales, como el telar de cintura y el bordado en punto de cruz, junto a conversatorios sobre su valor simbólico en comunidades como Turicato, Ahuiran y Boca de La Cañada. También destacan las charlas sobre alfarería sin tóxicos de Tzintzuntzan y los sabores rituales de la cocina michoacana, como el churipo y la gastronomía de temporada.