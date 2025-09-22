Identidad Cultural: arte, alfarería y sabores de Michoacán se reúnen en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una programación que entrelaza alfarería, textiles, gastronomía tradicional y cine comunitario, este 25 y 26 de septiembre se realiza en la capital michoacana el II Encuentro Identidad Cultural: Rutas para el estudio y difusión del patrimonio cultural, en la Biblioteca Bosch Vargaslugo, con entrada libre.
El evento ofrece un recorrido por los saberes ancestrales de Michoacán, con la participación de cocineras tradicionales, artesanas del telar de cintura, alfareros, investigadores y músicos.
El II Encuentro Identidad Cultural reúne en Morelia demostraciones de textiles tradicionales, como el telar de cintura y el bordado en punto de cruz, junto a conversatorios sobre su valor simbólico en comunidades como Turicato, Ahuiran y Boca de La Cañada. También destacan las charlas sobre alfarería sin tóxicos de Tzintzuntzan y los sabores rituales de la cocina michoacana, como el churipo y la gastronomía de temporada.
La programación incluye la proyección del documental “Medicina tradicional” y un debate sobre cine etnográfico. El evento cerrará con un concierto del grupo Huriata el viernes 26, además de una venta y exposición de artesanías durante ambos días.
BCT