¿Ibas al Gran Festival Charro Taurino? Así puedes solicitar tu reembolso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la cancelación del evento “Gran Festival Charro Taurino” que se realizaría el 30 de septiembre en la Plaza Monumental de Morelia, la boletera BlueTicket Latino informó que ya se definió el proceso para solicitar reembolsos.
El periodo para solicitar la devolución del dinero será del lunes 6 al miércoles 8 de octubre, en horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, dependiendo del método de compra:
El reembolso se realizará directamente en la plaza de toros.
Requisitos: presentar el boleto físico y copia de una identificación oficial (INE).
Debes enviar un correo a contacto@blueticketlatino.com
Adjuntar lo siguiente:
Boleto(s) en PDF o imagen
Copia de INE
Carátula bancaria (estado de cuenta) a nombre del titular de la compra
En el asunto del correo escribir: Reembolso Festival Taurino
Para más información o dudas, la empresa pone a disposición el teléfono 56 1064 4482 y su página web www.blueticketlatino.com.
BCT