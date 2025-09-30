¿Ibas al Gran Festival Charro Taurino? Así puedes solicitar tu reembolso

El periodo para solicitar la devolución del dinero será del lunes 6 al miércoles 8 de octubre, en horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, dependiendo del método de compra:

Boletos comprados en taquilla:

El reembolso se realizará directamente en la plaza de toros .

Requisitos: presentar el boleto físico y copia de una identificación oficial (INE).

Boletos comprados por internet (tarjeta o tiendas Oxxo):