¿Ibas al Gran Festival Charro Taurino? Así puedes solicitar tu reembolso
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la cancelación del evento “Gran Festival Charro Taurino” que se realizaría el 30 de septiembre en la Plaza Monumental de Morelia, la boletera BlueTicket Latino informó que ya se definió el proceso para solicitar reembolsos.

El periodo para solicitar la devolución del dinero será del lunes 6 al miércoles 8 de octubre, en horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, dependiendo del método de compra:

Boletos comprados en taquilla:

  • El reembolso se realizará directamente en la plaza de toros.

  • Requisitos: presentar el boleto físico y copia de una identificación oficial (INE).

Boletos comprados por internet (tarjeta o tiendas Oxxo):

  • Debes enviar un correo a contacto@blueticketlatino.com

  • Adjuntar lo siguiente:

    • Boleto(s) en PDF o imagen

    • Copia de INE

    • Carátula bancaria (estado de cuenta) a nombre del titular de la compra

  • En el asunto del correo escribir: Reembolso Festival Taurino

¿Ibas al Gran Festival Charro Taurino? Así puedes solicitar tu reembolso

Para más información o dudas, la empresa pone a disposición el teléfono 56 1064 4482 y su página web www.blueticketlatino.com.

