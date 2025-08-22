IA, el tema central este año en el laboratorio de innovación del Colegio de Morelia: director

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Colegio de Morelia, Iván Barrales Alcántara, destacó los avances académicos, tecnológicos y de vinculación que ha alcanzado esta institución durante 2025, en coordinación con el gobierno municipal encabezado por Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite por el 105.1 de FM, el funcionario subrayó que el mayor logro educativo del año ha sido la innovación tecnológica y la modernización de herramientas que fortalecen el trabajo académico, además del reconocimiento nacional que recibió el Ayuntamiento de Morelia por el manejo eficiente y transparente de las finanzas públicas.

“El Colegio de Morelia es un ente en el cual se realizan actividades lúdicas, pedagógicas, artísticas y culturales. Atendemos a más de 700 personas a la semana y contamos con un programa de becas que abarca desde ingreso a licenciatura hasta titulación de maestría y doctorado”, señaló Barrales.

El directivo recordó que el Colegio de Morelia mantiene convenios con más de 40 instituciones de educación media superior y superior, lo que lo convierte en el centro comunitario educativo más importante del estado. “Ofrecemos de manera gratuita educación básica y la preparatoria abierta comunitaria, con más de mil personas inscritas desde 2023”, puntualizó.

Sobre el impulso al emprendimiento juvenil, Barrales Alcántara adelantó que en octubre se realizará la segunda edición de Morelia Lab, que en esta ocasión se convertirá en política pública con la participación de más de 5 mil asistentes, conferencias, prototipos y proyectos de jóvenes emprendedores. “El Colegio de Morelia busca consolidarse como el primer laboratorio de emprendimiento de Michoacán”, afirmó.

En cuanto a los nuevos retos educativos, señaló que la institución ya trabaja en la incorporación de la Inteligencia Artificial como herramienta de aprendizaje y desarrollo. “Este año el tema central de Morelia Lab será la Inteligencia Artificial. Nos reunimos con más de 30 universidades para trazar una ruta de trabajo que permita incluirla de manera permanente en los programas educativos”, explicó.

El director enfatizó que la apuesta es llevar estas oportunidades a zonas donde no siempre se cuenta con acceso a nuevas tecnologías. “La intención es trabajar en el norte de Morelia, donde no son las mismas oportunidades que en otras zonas de la ciudad”, concluyó.

