Humilde vivienda es destruida por incendio en Granjas del Maestro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una humilde choza construida con madera y láminas de cartón fue consumida completamente por un incendio en la colonia Granjas del Maestro en esta ciudad de Morelia. Una pareja de adultos mayores que habitaba el inmueble logró salir y ponerse a salvo.

Fue durante la madrugada de este sábado, cuando vecinos de la calle Juan Rodríguez Puebla vieron como la casa ardía en llamas y de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias 911, además de que acudieron para poner a salvo a una pareja que vivía en el domicilio afectado.

Al lugar acudieron oficiales de la Guardia Civil quienes resguardaron al señor Ramos, de 70 años, y a su esposa Cristina, de 69, mientras que Bomberos se encargaron de combatir el siniestro hasta eliminar el fuego.

Debido a lo inflamable de los materiales con los que estaba construido, el hogar quedó convertido en cenizas. Hasta el momento se desconocen las probables causas que originaron el incidente.

BCT