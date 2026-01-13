Humberto Zurita, Stephanie Salas y Chantal Andere traerían ‘El Seductor’ a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor Humberto Zurita regresa a los escenarios con la obra teatral “El Seductor”, una comedia dirigida y adaptada por él mismo, que llegará próximamente a Morelia.

La puesta en escena es una versión libre de la obra de Frank V., bajo la producción de Gabriel Varela, y cuenta con la participación estelar de Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela, quienes conforman un elenco de gran trayectoria en el teatro y la televisión mexicana.

Con una duración de dos horas de risa garantizada, “El Seductor” promete conquistar al público moreliano con enredos amorosos, situaciones inesperadas y un humor atrevido, pero familiar.

Aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada, se espera que la obra forme parte de la cartelera teatral de este primer semestre de 2026.