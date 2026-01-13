Humberto Zurita, Stephanie Salas y Chantal Andere traerían ‘El Seductor’ a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor Humberto Zurita regresa a los escenarios con la obra teatral “El Seductor”, una comedia dirigida y adaptada por él mismo, que llegará próximamente a Morelia.
La puesta en escena es una versión libre de la obra de Frank V., bajo la producción de Gabriel Varela, y cuenta con la participación estelar de Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela, quienes conforman un elenco de gran trayectoria en el teatro y la televisión mexicana.
Con una duración de dos horas de risa garantizada, “El Seductor” promete conquistar al público moreliano con enredos amorosos, situaciones inesperadas y un humor atrevido, pero familiar.
Aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada, se espera que la obra forme parte de la cartelera teatral de este primer semestre de 2026.
La producción destaca por su calidad escénica y la experiencia de sus actores, quienes ya han compartido escenarios en otras exitosas obras. La combinación de talento, comedia y dinamismo hacen de esta obra una opción ideal para quienes buscan una noche de entretenimiento en la capital michoacana.
SHA