Huella en infraestructura deportiva, el legado: UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a su 108 Aniversario, tiene un impulso en la infraestructura deportiva; dejar huella es el reto, aseguró la rectora, Yarabí Ávila González.
En entrevista, indicó que el crecimiento ha sido considerable, lo que ha permitido fortalecer las acreditaciones de los programas académicos.
El compromiso, puntualizó, es mejorar la infraestructura, tal y como es la alberca olímpica que tiene un avance del 70 por ciento y se prevé estar en marzo del próximo año.
Actualmente, indicó, se está colocando el azulejo y faltaría el cuarto de maquinas y las gradas; aunado a la construcción de la cancha de vóleibol playero y las dos de pádel.
“Son los mismos recursos que hemos tenido durante años y ahora los estamos aprovechando de mejor manera para el mejoramiento de la infraestructura académica, deportiva y cultural”, dijo.
Ávila González aseguró que esto beneficia en las acreditaciones que hoy se tiene arriba del 99 por ciento de la matrícula acreditada en los programas.
BCT