Huella en infraestructura deportiva, el legado: UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a su 108 Aniversario, tiene un impulso en la infraestructura deportiva; dejar huella es el reto, aseguró la rectora, Yarabí Ávila González.

En entrevista, indicó que el crecimiento ha sido considerable, lo que ha permitido fortalecer las acreditaciones de los programas académicos.

El compromiso, puntualizó, es mejorar la infraestructura, tal y como es la alberca olímpica que tiene un avance del 70 por ciento y se prevé estar en marzo del próximo año.