"Huí de Venezuela porque están matando a nuestros hijos", lamenta madre varada en Morelia

Y es que Nicolas Maduro ha sido presidente durante los períodos 2013-2019 y 2019-2025 y con su reciente reelección también fungirá como mandatario de Venezuela durante el 2025-2031, lo que ha generado manifestaciones, enfrentamientos y una situación tensa en el país centro americano.

En ese contexto, María denunció la falta de comida y la desesperación que se vive en Venezuela debido a la fuerza excesiva que han utilizado en contra de los ciudadanos.

"No tenemos comida, y por eso me salí de mi país. No votamos por él, él se ha apoderado de Venezuela. Que ayuden a Venezuela, hay niños muriéndose de hambre", denunció Da Silva.

Durante 20 días, María y sus hijos han caminado, cruzado ríos y montañas buscando un futuro mejor. Su destino es Tijuana, Baja California, donde espera trabajar y darle una vida digna a sus hijos.