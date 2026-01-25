Hoy se realizará la audiencia de imputación por el homicidio de Víctor, Anayeli y su hija

El presunto responsable fue detenido el sábado 24 en el Estado de Morelos, resultado de un operativo conjunto y coordinado entre las autoridades de esa entidad y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La captura se logró tras días de investigación intensiva por parte de los agentes ministeriales michoacanos.

Este suceso ha conmocionado a la sociedad michoacana, dada la brutalidad del crimen y el hecho de que las víctimas Víctor y Anayeli, eran figuras conocidas en la comunidad. La audiencia de este domingo será fundamental, ya que definirá si existen los elementos probatorios suficientes para que un juez dicte auto de vinculación a proceso, iniciando formalmente la etapa de juicio oral.