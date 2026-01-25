Hoy se realizará la audiencia de imputación por el homicidio de Víctor, Anayeli y su hija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 25 de enero a las 11:30 horas, se llevará a cabo en los juzgados del Poder Judicial de Michoacán, ubicados junto al CERESO de Mil Cumbres en Morelia, la audiencia inicial de imputación a proceso contra Alfredo N. señalado como el principal responsable del homicidio de Víctor Mújica y Anayeli Hernández, así como de la menor Megan, hija de la pareja.
El presunto responsable fue detenido el sábado 24 en el Estado de Morelos, resultado de un operativo conjunto y coordinado entre las autoridades de esa entidad y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La captura se logró tras días de investigación intensiva por parte de los agentes ministeriales michoacanos.
Este suceso ha conmocionado a la sociedad michoacana, dada la brutalidad del crimen y el hecho de que las víctimas Víctor y Anayeli, eran figuras conocidas en la comunidad. La audiencia de este domingo será fundamental, ya que definirá si existen los elementos probatorios suficientes para que un juez dicte auto de vinculación a proceso, iniciando formalmente la etapa de juicio oral.
Paralelamente a los procedimientos legales, la sociedad civil se movilizará con una marcha pacífica en el centro histórico de Morelia, organizada por colectivos de la comunidad sorda y familiares.
BCT