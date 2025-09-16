Hoy rodará en Morelia la Caravana Mexicana: autos, motos y banderas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo en Morelia la Caravana Mexicana 2025, organizada por el grupo Society Bikers Morelia y entusiastas del automovilismo, como parte de las celebraciones patrias.
El punto de reunión será el estacionamiento del Centro de Convenciones de Morelia (CECONEXPO), cajón 1, a partir de las 7:50 pm, para salir en caravana a las 8:30 pm.
Los organizadores piden a los participantes acudir con sus vehículos en buen estado, portar la bandera de México y mantener la mejor actitud durante el recorrido, que contará con varias paradas en puntos del Centro Histórico de la capital.
No adelantar durante la caravana.
Formarse en fila de dos y en avenidas principales, en fila de tres.
Guardar distancia entre los vehículos.
Evitar consumo de alcohol y sustancias prohibidas.
Portar pañuelo en el brazo derecho quienes apoyen en la coordinación.
El recorrido contempla tres paradas en lugares emblemáticos para que los asistentes puedan tomar fotografías y grabar videos de la caravana, con una duración aproximada de 5 a 10 minutos cada una.
Los organizadores enfatizaron que el objetivo es vivir un ambiente familiar, seguro y de orgullo patrio, por lo que pidieron a los asistentes respetar las indicaciones para garantizar que la actividad se realice sin incidentes.
SHA