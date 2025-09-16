Hoy rodará en Morelia la Caravana Mexicana: autos, motos y banderas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo en Morelia la Caravana Mexicana 2025, organizada por el grupo Society Bikers Morelia y entusiastas del automovilismo, como parte de las celebraciones patrias.

El punto de reunión será el estacionamiento del Centro de Convenciones de Morelia (CECONEXPO), cajón 1, a partir de las 7:50 pm, para salir en caravana a las 8:30 pm.

Los organizadores piden a los participantes acudir con sus vehículos en buen estado, portar la bandera de México y mantener la mejor actitud durante el recorrido, que contará con varias paradas en puntos del Centro Histórico de la capital.

🚨 Indicaciones principales

No adelantar durante la caravana.

Formarse en fila de dos y en avenidas principales, en fila de tres.

Guardar distancia entre los vehículos.

Evitar consumo de alcohol y sustancias prohibidas.

Portar pañuelo en el brazo derecho quienes apoyen en la coordinación.

El recorrido contempla tres paradas en lugares emblemáticos para que los asistentes puedan tomar fotografías y grabar videos de la caravana, con una duración aproximada de 5 a 10 minutos cada una.