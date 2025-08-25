Hoteles y agencias de viaje tienen competencia desleal con guías de turistas: AguiturMex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los mayores retos que tienen los guías de turistas es la colaboración y trabajo conjunto entre quienes están acreditados y certificados con los hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos, puntualizó el vicepresidente de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex), Gabriel Chávez Villa.

Y es que precisó que hoy existe una problemática con estos sectores, que contratan a personas que toman los tours que ofrecen los guías de turistas y se lo aprenden de memoria para ofrecer el mismo servicio en los hoteles y agencias de viaje, lo que complica y pone en riesgo la riqueza cultural de Michoacán.

"Los visitantes demandan a una guía de turistas bien preparados, ya no quieren un monólogo que solamente está hablando de fechas, nombres de personas. Ellos quieren a un guía de turista que sea su amigo, un aliado, a una persona que les haga sus vacaciones, porque los turistas vienen cargados de sueños cuando vienen a un destino, ellos quieren vivir la mejor experiencia", puntualizó.