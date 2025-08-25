Hoteles y agencias de viaje tienen competencia desleal con guías de turistas: AguiturMex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los mayores retos que tienen los guías de turistas es la colaboración y trabajo conjunto entre quienes están acreditados y certificados con los hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos, puntualizó el vicepresidente de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex), Gabriel Chávez Villa.
Y es que precisó que hoy existe una problemática con estos sectores, que contratan a personas que toman los tours que ofrecen los guías de turistas y se lo aprenden de memoria para ofrecer el mismo servicio en los hoteles y agencias de viaje, lo que complica y pone en riesgo la riqueza cultural de Michoacán.
"Los visitantes demandan a una guía de turistas bien preparados, ya no quieren un monólogo que solamente está hablando de fechas, nombres de personas. Ellos quieren a un guía de turista que sea su amigo, un aliado, a una persona que les haga sus vacaciones, porque los turistas vienen cargados de sueños cuando vienen a un destino, ellos quieren vivir la mejor experiencia", puntualizó.
Con esto, resaltó que la competencia por parte de los hoteles y las agencias de viaje es desleal, toda vez que no cuentan con la capacitación correspondiente, inclusive, con los permisos para realizar el trabajo de manera adecuada y con los seguros que se ofrecen cuando salen de Morelia al interior del estado.
A lo anterior, especificó que es necesario crear alianzas con los hoteles y agencias de viaje, a fin de generar productos turísticos que permitan incrementar la afluencia de viajeros en todas las temporadas del año y, quienes están de visita, no se lleven un mal sabor de boca con experiencias que no cumplen con las expectativas.
RYE