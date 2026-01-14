Morelia

Hotel Virrey de Mendoza, entre cuentas con adeudos millonarios ante el Ooapas

El organismo operador de agua en Morelia tiene detectadas al menos 70 cuentas con deudas superiores al millón de pesos; entre ellas figura un hotel del Centro Histórico
ESPECIAL
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia se tienen identificadas al menos 70 cuentas con adeudos superiores a un millón de pesos ante el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), informó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo.

En entrevista colectiva, el director indicó que entre los casos que recientemente se viralizaron se encuentra el del Hotel Virrey de Mendoza, el cual se ubica en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital michoacana, cuyo adeudo supera el millón de pesos.

Sobre este tema, explicó que, si bien en el recibo se refleja el monto total del adeudo, también se incluyen los recargos derivados de la cuota mínima.

“Tiene el servicio suspendido; sin embargo, a pesar de que tengan el servicio suspendido no podemos dejar de cobrar, esto porque así nosotros podremos garantizar que cuando reactiven esa cuenta le podamos brindar el agua que solicitan en esa zona (…)”
precisó
Adolfo Torres Ramírez, director del Ooapas
Adolfo Torres Ramírez, director del OoapasAHOLBAMA ANDRADE

Añadió que, en el caso de viviendas o establecimientos que no realizan la suspensión del servicio, el adeudo continúa incrementándose con la tarifa normal.

“En el caso del hotel, somos una gran lista con quienes tienen adeudos; es un proceso que se sigue y así como esos tenemos muchos (…)”
destacó

En este tenor, Torres Ramírez señaló que entre las cuentas con adeudos superiores al millón de pesos también se encuentran instituciones de educación pública, algunas con deudas arriba de los 100 mdp.

Para finalizar, el director reiteró que desde el Ooapas existe disposición para establecer acuerdos y convenios en lo referente a los recargos; no obstante, subrayó que el monto correspondiente al consumo del servicio debe ser cubierto en su totalidad.

