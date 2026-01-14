Hotel Virrey de Mendoza, entre cuentas con adeudos millonarios ante el Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia se tienen identificadas al menos 70 cuentas con adeudos superiores a un millón de pesos ante el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), informó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo.

En entrevista colectiva, el director indicó que entre los casos que recientemente se viralizaron se encuentra el del Hotel Virrey de Mendoza, el cual se ubica en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital michoacana, cuyo adeudo supera el millón de pesos.

Sobre este tema, explicó que, si bien en el recibo se refleja el monto total del adeudo, también se incluyen los recargos derivados de la cuota mínima.