Hotel Virrey de Mendoza, entre cuentas con adeudos millonarios ante el Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia se tienen identificadas al menos 70 cuentas con adeudos superiores a un millón de pesos ante el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), informó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo.
En entrevista colectiva, el director indicó que entre los casos que recientemente se viralizaron se encuentra el del Hotel Virrey de Mendoza, el cual se ubica en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital michoacana, cuyo adeudo supera el millón de pesos.
Sobre este tema, explicó que, si bien en el recibo se refleja el monto total del adeudo, también se incluyen los recargos derivados de la cuota mínima.
Añadió que, en el caso de viviendas o establecimientos que no realizan la suspensión del servicio, el adeudo continúa incrementándose con la tarifa normal.
En este tenor, Torres Ramírez señaló que entre las cuentas con adeudos superiores al millón de pesos también se encuentran instituciones de educación pública, algunas con deudas arriba de los 100 mdp.
Para finalizar, el director reiteró que desde el Ooapas existe disposición para establecer acuerdos y convenios en lo referente a los recargos; no obstante, subrayó que el monto correspondiente al consumo del servicio debe ser cubierto en su totalidad.
RPO