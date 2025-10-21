Hotel Grand Cantalagua abre sus puertas a la música con su primera temporada de conciertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hotel Grand Cantalagua invita a la ciudadanía a sumarse a su primera temporada de conciertos, en la cual se presentarán tres actividades: una Noche Flamenca, un concierto con obras de Antonio Vivaldi y la presentación de un coro de más de 50 voces.

En rueda de prensa, Lorenzo Nogueras, gerente del Hotel Grand Cantalagua, informó que los conciertos se realizan en coordinación con el Conservatorio de las Rosas, con el propósito de fortalecer la expresión musical de dicha institución y, a la par, impulsar un nuevo espacio cultural para la capital michoacana.

"Consideramos que una de las maneras más adecuadas para promover nuestro establecimiento es a través de la cultura (...)", señaló el gerente, quien de igual forma subrayó que esta primera temporada iniciará el próximo 29 de octubre a las 19:00 horas con la Noche Flamenca.

Por su parte, Raúl Olmos, rector del Conservatorio de las Rosas, destacó la importancia de que el hotel abra sus puertas al talento musical local, brindando más recintos para que los jóvenes se presenten y también se pueda incidir en descentralizar los espacios para conciertos en Morelia.

En cuanto a los boletos, se informó que la entrada tendrá un costo de 300 pesos, con cupo limitado a 150 personas por evento. Los boletos ya están disponibles para su adquisición en la recepción del Hotel Grand Cantalagua.