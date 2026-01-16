Hospital de Villas del Pedregal se construirá en 18 meses: Bedolla

Pero para esto, señalo, se cuenta con el apoyo de los habitantes del fraccionamiento, así como de las colonias y fraccionamientos del poniente de Morelia para que haya las facilidades en la obra.

“Hay un gran apoyo de la población para esta obra. Se recopilaron 42 mil 207 firmas y nos va a facilitar , porque hay un gran ánimo del poniente de Morelia y vecinos de Villas del Pedregal que brindarán facilidades para la obra”, dijo.

Refirió que las Secretarías de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado y del Ayuntamiento de Morelia han trabajado para contar con todos los permisos para la construcción del nosocomio.

Asimismo aseguró que se trata de una inversión 100 por ciento federal del Fondo Soberano del Seguro Social.

BCT