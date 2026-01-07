Hospital Civil de Morelia a la vanguardia; emplean IA para fortalecer diagnósticos de cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hospital General "Dr. Miguel Silva" se posiciona a la vanguardia con la implementación de inteligencia artificial (IA) para lograr diagnósticos más certeros de cáncer de mama.

El subdirector médico del nosocomio, Daniel Ponce de León González, explicó que la IA puede ser una herramienta de apoyo en la atención médica, al fortalecer los diagnósticos y funcionar como un segundo filtro ante las evaluaciones realizadas por los doctores.

Actualmente, detalló, el hospital cuenta con un protocolo de estudio en colaboración con los médicos residentes del área de Imagenología y el Centro de Inteligencia en Salud (CIS), mediante el cual la inteligencia artificial permite analizar las mastografías realizadas a las pacientes.

"Se vuelve un doble filtro entre el ojo del médico y la experiencia del médico; además, sumamos el algoritmo de la inteligencia artificial, lo que nos acerca mucho más a diagnósticos de cáncer de mama", puntualizó.

El Hospital Civil de Morelia ofrece mastografías gratuitas de lunes a viernes a mujeres de entre 40 y 69 años de edad. El servicio está disponible de 07:30 a 13:00 horas en el área de Imagenología del hospital. El estudio dura aproximadamente 15 minutos y los resultados se entregan en un lapso no mayor a 21 días posteriores a su realización.