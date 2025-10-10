Hospital Angeles Morelia se consolida como referente en la atención médica con la Accreditation Canada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hospital Angeles Morelia obtuvo la Accreditation Canada Nivel Platino, certificación internacional que reconoce a las instituciones médicas que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad en la atención médica. Este logro refleja el compromiso del hospital con el bienestar de sus pacientes, al ser el único en Michoacán con esta distinción.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el ingeniero Marcos Irizar, coordinador de calidad del Hospital Angeles Morelia, compartió que la acreditación se otorgó el 1 de octubre de 2025, tras un proceso que inició en 2023.

“Esta acreditación representa la seguridad de que los pacientes reciben una atención de calidad, donde su voz se toma en cuenta para mejorar los procesos. También nos posiciona como un estándar internacional, demostrando que están siendo atendidos en uno de los mejores hospitales del mundo”, puntualizó.

Irizar explicó que Accreditation Canada actúa como un ente externo que, a través de profesionales especializados, realizan auditorías para verificar el cumplimiento de diversos lineamientos en todas las áreas del hospital. Entre ellos destacan las guías de práctica clínica, el manejo de medicamentos de alto riesgo y la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria, entre otros.

El coordinador destacó que la clave para alcanzar el nivel Platino fue el trabajo conjunto de todas las áreas, la comunicación interna y la coordinación entre los equipos médicos y administrativos, conformados por una plantilla de 400 colaboradores en los más de 20 servicios. Gracias a esta sinergia, el hospital resalta tanto su atención integral en todas las etapas, así como los procedimientos realizados con equipamiento de última tecnología.

Asimismo, subrayó que este reconocimiento impulsa al nosocomio para seguir avanzando hacia el nivel Diamante, el máximo otorgado por Accreditation Canada.

“El siguiente objetivo es alcanzar el nivel Diamante. No podemos bajar el ritmo; al contrario, se mantiene la calidad para continuar mejorando y ofrecer mayores beneficios a nuestros pacientes actuales y futuros”, señaló.

El ingeniero Marcos Irizar añadió que esta acreditación también fortalece la apuesta del hospital por la innovación tecnológica, mediante la implementación de expedientes clínicos digitales y el próximo desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, que permitirán optimizar los procesos de atención y evaluación médica, ofreciendo así tratamientos cada vez más precisos y personalizados.

De esta forma, el Hospital Angeles Morelia refuerza su compromiso con la excelencia médica y la seguridad del paciente, consolidándose como un referente en salud no sólo en Michoacán, sino a nivel nacional e internacional.

BCT