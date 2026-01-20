Morelia

Hospital Angeles Morelia refuerza atención médica con especialistas certificados

Con 763 médicos especialistas credencializados y 79 especialidades, el hospital garantiza atención integral y de calidad
Hospital Angeles Morelia refuerza atención médica con especialistas certificados
CORTESÍA
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Hospital Angeles Morelia, cada emergencia o necesidad de salud encuentra una respuesta oportuna y confiable, lo cual se logra con un personal médico debidamente certificado en sus respectivas especialidades, y equipamiento de última generación que respalda una atención integral al paciente, destacó el doctor Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del nosocomio.

En entrevista para MiMorelia.com, el doctor Villafuerte Arreola, quien tiene una década al frente de la dirección médica del hospital, resaltó que actualmente se cuenta con un total de 763 médicos especialistas credencializados, lo que permite ofrecer una amplia cobertura de atención.

Explicó que la dirección médica se enfoca de manera permanente en la supervisión de los servicios, particularmente en corroborar que las y los pacientes sean atendidos por médicos calificados, así como en garantizar que el hospital cuente con servicios médicos de calidad, actualizados y de vanguardia.

Asimismo, indicó que el Hospital Angeles Morelia dispone de 79 especialidades, entre ellas ginecología, obstetricia, pediatría y terapia intensiva, entre otras, lo que permite una atención integral y coordinada, incluso en casos de alta complejidad. Detalló que el ejercicio profesional dentro del hospital se rige mediante un proceso formal de credencialización, a través del cual se verifica que el personal médico esté plenamente calificado para ejercer dentro del Grupo Angeles.

Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del nosocomio
Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del nosocomioCORTESÍA
“Se solicitan los documentos oficiales, es decir, no solo el título, sino también la constancia de la especialidad y la constancia de la certificación ante su consejo, pues cada especialidad tiene su consejo. Por lo tanto, nos encargamos de validar que los documentos y certificaciones sean veraces (…)”
resaltó

Este proceso, señaló, brinda certeza a las y los pacientes, ya que al ser atendidos dentro de las instalaciones del Grupo Angeles por médicos certificados, pueden tener la confianza de que perfiles altamente preparados están a cargo de su atención médica.

Aunado a esto, subrayó la importancia de que las y los médicos se mantengan en constante proceso de certificación, lo que les permite estar actualizados en los procedimientos e innovaciones propias de cada especialidad. Esto incide directamente en mejores diagnósticos y en una atención integral, además fortalecida por un enfoque multidisciplinario, tecnología y equipamiento de vanguardia.

“Yo creo que eso es lo más importante y lo fundamental, que no se pierda de vista que la prioridad siempre va a ser el paciente (…)”
recalcó

Finalmente, el doctor Marte Villafuerte destacó que el Hospital Angeles Morelia se distingue por su calidad humana, por contar con médicos debidamente preparados y por disponer de su amplio cuerpo médico especializado y su capacidad tecnológica, factores que permiten responder de manera integral, confiable y oportuna a las necesidades de salud de la población.

Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del nosocomio
Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del nosocomioCORTESÍA
Te puede interesar:
Hospital Angeles Morelia, referente nacional en histeroscopia y cirugía de mínima invasión: Dr. Armando Menocal
Hospital Angeles Morelia refuerza atención médica con especialistas certificados

RPO

Hospital Angeles Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com