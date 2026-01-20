Hospital Angeles Morelia refuerza atención médica con especialistas certificados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Hospital Angeles Morelia, cada emergencia o necesidad de salud encuentra una respuesta oportuna y confiable, lo cual se logra con un personal médico debidamente certificado en sus respectivas especialidades, y equipamiento de última generación que respalda una atención integral al paciente, destacó el doctor Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del nosocomio.

En entrevista para MiMorelia.com, el doctor Villafuerte Arreola, quien tiene una década al frente de la dirección médica del hospital, resaltó que actualmente se cuenta con un total de 763 médicos especialistas credencializados, lo que permite ofrecer una amplia cobertura de atención.