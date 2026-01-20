Hospital Angeles Morelia refuerza atención médica con especialistas certificados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Hospital Angeles Morelia, cada emergencia o necesidad de salud encuentra una respuesta oportuna y confiable, lo cual se logra con un personal médico debidamente certificado en sus respectivas especialidades, y equipamiento de última generación que respalda una atención integral al paciente, destacó el doctor Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del nosocomio.
En entrevista para MiMorelia.com, el doctor Villafuerte Arreola, quien tiene una década al frente de la dirección médica del hospital, resaltó que actualmente se cuenta con un total de 763 médicos especialistas credencializados, lo que permite ofrecer una amplia cobertura de atención.
Explicó que la dirección médica se enfoca de manera permanente en la supervisión de los servicios, particularmente en corroborar que las y los pacientes sean atendidos por médicos calificados, así como en garantizar que el hospital cuente con servicios médicos de calidad, actualizados y de vanguardia.
Asimismo, indicó que el Hospital Angeles Morelia dispone de 79 especialidades, entre ellas ginecología, obstetricia, pediatría y terapia intensiva, entre otras, lo que permite una atención integral y coordinada, incluso en casos de alta complejidad. Detalló que el ejercicio profesional dentro del hospital se rige mediante un proceso formal de credencialización, a través del cual se verifica que el personal médico esté plenamente calificado para ejercer dentro del Grupo Angeles.
Este proceso, señaló, brinda certeza a las y los pacientes, ya que al ser atendidos dentro de las instalaciones del Grupo Angeles por médicos certificados, pueden tener la confianza de que perfiles altamente preparados están a cargo de su atención médica.
Aunado a esto, subrayó la importancia de que las y los médicos se mantengan en constante proceso de certificación, lo que les permite estar actualizados en los procedimientos e innovaciones propias de cada especialidad. Esto incide directamente en mejores diagnósticos y en una atención integral, además fortalecida por un enfoque multidisciplinario, tecnología y equipamiento de vanguardia.
Finalmente, el doctor Marte Villafuerte destacó que el Hospital Angeles Morelia se distingue por su calidad humana, por contar con médicos debidamente preparados y por disponer de su amplio cuerpo médico especializado y su capacidad tecnológica, factores que permiten responder de manera integral, confiable y oportuna a las necesidades de salud de la población.
RPO