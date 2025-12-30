Hospital Angeles Morelia, referente nacional en histeroscopia y cirugía de mínima invasión: Dr. Armando Menocal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El doctor Ulises Armando Menocal Tavernier, gineco-obstetra y especialista en cirugía de mínima invasión ginecológica y cirugía de endometriosis, destacó que el Hospital Angeles Morelia cuenta con la mejor unidad de histeroscopia en México, además de disponer del mejor quirófano a nivel Latinoamérica.
En entrevista para MiMorelia.com, el doctor Menocal subrayó que tiene más de 20 años de experiencia y forma parte del Hospital Angeles desde hace una década. Explicó que eligió su especialidad tras conocer, durante su formación, a grandes gineco-obstetras lo cual lo impulsó dedicarse a la cirugía ginecológica mínimamente invasiva y a la cirugía de endometriosis.
“La endometriosis es una enfermedad que afecta a más de 200 millones de mujeres en el mundo, es decir a una de cada 10 mujeres, y necesita ser atendida por equipos multidisciplinarios para poder abordar la enfermedad como tal. Habemos pocos cirujanos de endometriosis, no solo en México, sino alrededor del mundo (...)”, puntualizó.
Cabe resaltar que el trabajo del doctor Menocal Tavernier lo ha posicionado como referente internacional en esta rama de la medicina. Compartió que este reconocimiento se debe tanto a sus publicaciones como al tipo de cirugías de endometriosis y de histeroscopia que ha logrado consolidar a lo largo de los años.
“Es muy gratificante poder ir a otros países y a veces ser el único mexicano que está hablando en un congreso mundial (...)”, subrayó el especialista, quien añadió que ha participado en todos los foros más importantes de cirugía de mínima invasión en el mundo, como en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica y la Asociación Americana de Laparoscopia Ginecológica.
Sobre la importancia de la formación constante en su práctica diaria, indicó que es fundamental, pues influye directamente en la calidad de atención a las pacientes. En este sentido, recordó que hace algunos años fundaron la comunidad médica Endolatam, lo que les ha permitido compartir experiencias, casos y nuevas técnicas con colegas de Latinoamérica y de otras partes del mundo.
En este tenor, compartió que el próximo año el Hospital Angeles Morelia será sede de un fellowship de la Asociación Americana de Laparoscopia Ginecológica, gracias a que cuentan con uno de los mejores centros de entrenamiento de laparoscopia del país: el centro de entrenamiento quirúrgico de Endolatam.
Aunado a esto, señaló que el grupo de cirugía ginecológica y de cirugía general del Hospital Angeles participa actualmente en un programa de entrenamiento en cirugía robótica, ya que esperan que la plataforma robótica esté disponible en Morelia durante el primer semestre de 2026.
“Nosotros aquí en el Hospital Angeles tenemos la mejor unidad de histeroscopia que hay en este país, contamos con todos los elementos para hacer histeroscopia de más alto nivel, como láser, instrumentos bipolares y el mejor quirófano a nivel Latinoamérica”, subrayó.
Finalmente, el doctor Armando Menocal resaltó que el Hospital Angeles Morelia se posiciona como un referente debido al equipo de vanguardia, así como a su personal altamente capacitado. Añadió que en la clínica de ginecología especializada del nosocomio cuentan con médicos expertos en reproducción humana, cirujanos de mínima invasión de alto nivel y un equipo de enfermería preparado para atender casos de alta complejidad. Todo ello, enfatizó que consolida al hospital como un referente en atención ginecológica integral y de calidad.
