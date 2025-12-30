Hospital Angeles Morelia, referente nacional en histeroscopia y cirugía de mínima invasión: Dr. Armando Menocal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El doctor Ulises Armando Menocal Tavernier, gineco-obstetra y especialista en cirugía de mínima invasión ginecológica y cirugía de endometriosis, destacó que el Hospital Angeles Morelia cuenta con la mejor unidad de histeroscopia en México, además de disponer del mejor quirófano a nivel Latinoamérica.

En entrevista para MiMorelia.com, el doctor Menocal subrayó que tiene más de 20 años de experiencia y forma parte del Hospital Angeles desde hace una década. Explicó que eligió su especialidad tras conocer, durante su formación, a grandes gineco-obstetras lo cual lo impulsó dedicarse a la cirugía ginecológica mínimamente invasiva y a la cirugía de endometriosis.

“La endometriosis es una enfermedad que afecta a más de 200 millones de mujeres en el mundo, es decir a una de cada 10 mujeres, y necesita ser atendida por equipos multidisciplinarios para poder abordar la enfermedad como tal. Habemos pocos cirujanos de endometriosis, no solo en México, sino alrededor del mundo (...)”, puntualizó.