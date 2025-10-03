Hospital Angeles Morelia, primer nosocomio del estado en implementar expediente clínico digital

Tras dos años de planeación, el Hospital Angeles Morelia se suma a la red de más de 20 hospitales de Angeles Health System que ya operan con este modelo digital.

Buitano Tang subrayó que se trata de una transformación integral, con beneficios directos tanto para médicos como para pacientes. Entre ellos: Eliminar errores por letra ilegible en recetas o diagnósticos, acceso inmediato a estudios de imagen, laboratorio y radiología desde la nube, expediente clínico disponible en cualquier hospital de la red a nivel mundial y firma digital de pacientes para mayor seguridad y confianza.

Además, destacó el nuevo Programa de Admisión Digital, que permitirá a los pacientes realizar su registro desde casa, subir documentos con anticipación y contar con un ingreso hospitalario más ágil y cómodo.

Todo el personal médico, de enfermería y laboratorio ha sido capacitado para el uso del expediente clínico digital y la plataforma en la nube. La información se resguarda en los servidores centrales de la organización, con protocolos de ciberseguridad que cumplen altos estándares de protección.

“La seguridad de los datos de pacientes y médicos se gestiona con tecnología y protocolos que buscan mantener la protección de la información en todo momento.”, concluyó.

BCT