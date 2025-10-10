Hospital Angeles Morelia: invertir en tecnología y talento garantiza atención médica de clase mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hospital Angeles Morelia se consolida como el centro de salud privado más avanzado de la región Bajío del país, gracias a una inversión constante en modernización tecnológica y en la capacitación del personal médico. Su director general, Bruno Buitano Tang, lo explica de esta forma: “La tecnología y la medicina van de la mano, pero de nada sirve tener los mejores equipos si no contamos con los especialistas mejor preparados”.

Durante una entrevista transmitida en el programa En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán de Radio Fórmula Morelia, Buitano Tang destacó que el hospital ha apostado por la innovación como eje central de su modelo de atención, combinando equipamiento de última generación con la formación continua del personal médico y de enfermería.

Entre los avances más significativos se encuentra la obtención de la “Accreditation Canada”, nivel Platino, certificación de nivel internacional que reconoce los altos estándares de calidad y la excelencia en salud. “No sólo se evalúa al cuerpo directivo, sino también a cada enfermera, médico y colaborador. Todos deben entender y aplicar la atención centrada en la persona”, explicó Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del hospital.

La obtención de esta certificación es resultado de más de un año y medio de trabajo y representa un beneficio directo para los pacientes. Con este logro, Hospital Angeles Morelia forma parte del selecto grupo de ocho hospitales en México con ese distintivo, explica el director general.

Otro de los grandes avances tecnológicos del Hospital Angeles Morelia es el quirófano inteligente, considerado único en Latinoamérica, que integra un centro de entrenamiento quirúrgico, lo que permite formar nuevas generaciones de médicos bajo estándares internacionales. “El cirujano puede operar y, al mismo tiempo, impartir clases a estudiantes dentro del mismo sistema, con simuladores y tecnología de punta”, comenta Villafuerte Arreola.

La institución también ha desarrollado su propio sistema de expediente clínico electrónico, diseñado a la medida del grupo. “El expediente digital elimina errores de transcripción y garantiza la seguridad del paciente. Todo está protegido en nuestros servidores centrales, donde no existe posibilidad de fuga de información”, explica Bruno Buitano.

La Inteligencia Artificial también forma parte de este proceso de modernización. Hospital Angeles Health System creó su propio asistente virtual, llamado AISHA MRI, que permite a los pacientes interactuar con sus resultados médicos y recibir orientación clínica personalizada. “AISHA no sustituye al médico, pero complementa la atención y mejora la experiencia del paciente”, aclara el director general.