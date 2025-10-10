Hospital Angeles Morelia: invertir en tecnología y talento garantiza atención médica de clase mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hospital Angeles Morelia se consolida como el centro de salud privado más avanzado de la región Bajío del país, gracias a una inversión constante en modernización tecnológica y en la capacitación del personal médico. Su director general, Bruno Buitano Tang, lo explica de esta forma: “La tecnología y la medicina van de la mano, pero de nada sirve tener los mejores equipos si no contamos con los especialistas mejor preparados”.
Durante una entrevista transmitida en el programa En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán de Radio Fórmula Morelia, Buitano Tang destacó que el hospital ha apostado por la innovación como eje central de su modelo de atención, combinando equipamiento de última generación con la formación continua del personal médico y de enfermería.
Entre los avances más significativos se encuentra la obtención de la “Accreditation Canada”, nivel Platino, certificación de nivel internacional que reconoce los altos estándares de calidad y la excelencia en salud. “No sólo se evalúa al cuerpo directivo, sino también a cada enfermera, médico y colaborador. Todos deben entender y aplicar la atención centrada en la persona”, explicó Marte Alberto Villafuerte Arreola, director médico del hospital.
La obtención de esta certificación es resultado de más de un año y medio de trabajo y representa un beneficio directo para los pacientes. Con este logro, Hospital Angeles Morelia forma parte del selecto grupo de ocho hospitales en México con ese distintivo, explica el director general.
Otro de los grandes avances tecnológicos del Hospital Angeles Morelia es el quirófano inteligente, considerado único en Latinoamérica, que integra un centro de entrenamiento quirúrgico, lo que permite formar nuevas generaciones de médicos bajo estándares internacionales. “El cirujano puede operar y, al mismo tiempo, impartir clases a estudiantes dentro del mismo sistema, con simuladores y tecnología de punta”, comenta Villafuerte Arreola.
La institución también ha desarrollado su propio sistema de expediente clínico electrónico, diseñado a la medida del grupo. “El expediente digital elimina errores de transcripción y garantiza la seguridad del paciente. Todo está protegido en nuestros servidores centrales, donde no existe posibilidad de fuga de información”, explica Bruno Buitano.
La Inteligencia Artificial también forma parte de este proceso de modernización. Hospital Angeles Health System creó su propio asistente virtual, llamado AISHA MRI, que permite a los pacientes interactuar con sus resultados médicos y recibir orientación clínica personalizada. “AISHA no sustituye al médico, pero complementa la atención y mejora la experiencia del paciente”, aclara el director general.
La inversión en tecnología va acompañada de un compromiso con la actualización médica. El hospital exige que sus especialistas mantengan certificaciones vigentes ante sus respectivos consejos de especialidad. “Podemos tener un Ferrari, pero si no sabemos manejarlo, lo más seguro es que choquemos. Por eso es fundamental que los médicos estén en constante capacitación”, comenta Villafuerte Arreola, luego de destacar que todos los médicos y especialistas están certificados, lo que le brinda la certeza a los pacientes que son atendidos por profesionales altamente competentes.
Actualmente, el hospital cuenta con 705 médicos certificados y ofrece 67 especialidades, entre ellas cardiología, oncología, cirugía de alta especialidad, ginecología y pediatría. “Queremos que la gente de Morelia sepa que no necesita viajar a Guadalajara o Ciudad de México para recibir atención de primer nivel”, enfatiza el doctor Villafuerte.
Además de la práctica clínica, Hospital Angeles Morelia impulsa la formación académica y la investigación médica. En colaboración con la Universidad Michoacana, el hospital abrió su primer programa de internos de pregrado y planea ampliar su oferta para formar residentes y subespecialistas en los próximos años.
La inversión más reciente incluye un nuevo equipo PET-CT, el más avanzado de la región, destinado a la detección temprana de cáncer e infecciones. “Traemos equipos nuevos, no de hace 20 años, porque buscamos garantizarle al paciente la mejor tecnología, la mejor experiencia y la mayor seguridad”, puntualiza Buitano.
Con estas acciones, Hospital Angeles Morelia demuestra que la modernización tecnológica y la formación médica continua no son un lujo, sino una inversión que impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes. “No nos da miedo invertir ni dar saltos hacia lo desconocido. Apostamos por el futuro de la medicina y por el bienestar de las personas”, concluye el director general.
RYE