Hospital Angeles Morelia fortalece la detección y atención de la endometriosis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Identificar oportunamente los síntomas de la endometriosis y, en su caso, realizar un mapeo de ultrasonido especializado es fundamental para obtener un panorama amplio y detallado del estado de la paciente, al permitir conocer con precisión las zonas afectadas, destacó el Dr. Misael Elizalde, especialista en radiología e imagen del Hospital Angeles Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el doctor Elizalde —quien cuenta con alta especialidad en imagen mamaria, imagen e intervencionismo mamario, además de entrenamiento en imagen de endometriosis— señaló que en México el diagnóstico de esta enfermedad aún suele retrasarse debido a la falta de reconocimiento oportuno, lo cual atribuyó tanto a la escasez de especialistas en el área como a la subestimación de los síntomas.

Explicó que la endometriosis ocurre cuando un tejido similar al endometrio —la capa que recubre el interior del útero— aparece fuera de la cavidad uterina. Este tejido, comentó, puede llegar a localizarse en la pelvis, el intestino, el abdomen e incluso alcanzar el diafragma o el tórax. Al responder a estímulos hormonales, provoca una reacción inflamatoria mensual que desencadena síntomas específicos.