Hospedajes tipo Airbnb deberán contar con licencia de funcionamiento en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el mes de febrero se prevé que la plataforma Airbnb solicite como requisito que estos espacios de hospedaje ubicados en la capital michoacana cuenten con la licencia municipal correspondiente para poder operar, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el funcionario explicó que, con la aprobación y publicación del nuevo Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios del municipio, se incorporaron al catálogo de giros las casas habitación con servicio de hospedaje.

“Esto incide en tener un clasificador específico y que así tengan que pedir su licencia todos aquellos Airbnb de la capital; eso lo tenemos que comunicar a la plataforma para que nos apoyen a solicitar este requerimiento a los dueños”, señaló.

Aunado a esto, Benítez Silva indicó que, al estar ya publicado el reglamento en el Periódico Oficial, se comenzó a notificar a todas las áreas en las que incide esta normativa, incluida la plataforma Airbnb.

“Nosotros esperamos concluir con esta etapa durante el mes de enero, por lo que posiblemente en febrero la plataforma ya estaría pidiendo como requisito para poder ofertarse: contar con una licencia de funcionamiento”, compartió.

El secretario precisó que la licencia que deberán tramitar estos espacios será de tipo B, y recalcó que este proceso forma parte de la regulación de este tipo de establecimientos.

Añadió que, de acuerdo con el rastreo que han llevado a cabo, en Morelia llegan a existir entre mil 600 y mil 800 espacios de este tipo durante temporadas altas, como el Día de Muertos.

“Esto también es una regulación en beneficio de la ciudadanía, ya que al contar con un registro de los lugares destinados para este servicio, se garantiza que contaron con una revisión, están en regla y ofrecen espacios seguros”, concluyó.

BCT