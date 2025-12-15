Homicidios a la baja; Morelia registra cero casos en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la construcción de la paz da resultados con una reducción del 23% en los delitos y una caída histórica en los homicidios, informó el comisionado municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo.

En conferencia de prensa, el titular de la Policía Morelia destacó que la corporación registró un incremento del 21% en su productividad durante el segundo semestre de 2025, lo que se traduce en mayor servicio a la ciudadanía y en la disminución de las cifras delictivas.

El alcalde Alfonso Martínez señaló que, mientras en 2018 se recibía al municipio con 42 homicidios dolosos mensuales, esta cifra ha ido disminuyendo mediante labores proactivas y reactivas, hasta alcanzar los niveles más bajos en una década: solo tres casos en noviembre y ninguno en lo que va de diciembre.

Como parte de sus labores diarias, los oficiales de la Policía Morelia han detenido a 511 personas por diversos delitos, entre ellas 82 por delitos contra la salud y 35 por portación de arma de fuego.

En favor del patrimonio de los ciudadanos, los efectivos recuperaron 431 vehículos con reporte de robo, lo que representa un aumento del 22% en la devolución de unidades a sus legítimos propietarios.

El comisionado agregó que, en coordinación con otros órdenes de gobierno, la Policía Morelia participó en 370 operativos interinstitucionales, incluidos 90 en la zona del Aeropuerto Internacional de Morelia.

Todo lo anterior ha contribuido a una disminución del 23% en la incidencia delictiva general, así como a una baja del 54% en los homicidios dolosos durante el segundo semestre de 2025.