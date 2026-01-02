Hombre resulta herido tras ser atacado a balazos en la Guadalupe Victoria en Morelia

El atentado ocurrió durante la noche de este jueves sobre la avenida Guadalupe Victoria, cerca de la calle Santa María de los Urdiales y de La Harinera, así como de la avenida Héroes de Nocupétaro.

Algunas personas solicitaron el apoyo de una ambulancia a través del número de emergencias 911. Posteriormente arribaron patrulleros municipales y elementos de la Guardia Civil (GC), así como paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado, a quien se le apreciaron lesiones de bala en la espalda.

El paciente, identificado como Mario V., de aproximadamente 38 años de edad, fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica urgente y especializada, indicaron las fuentes.

En el sitio quedó el vehículo del agraviado, uno de la marca Chevrolet pick up, color negro, al cual se le observó un orificio causado por impacto de proyectil. Los uniformados delimitaron el perímetro y la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las investigaciones correspondientes.

BCT