Hombre en bicicleta roba bocina de farmacia a plena luz del día en Morelia [VIDEO]
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, la página “Revolución Social” denunció el robo de una bocina de trabajo ocurrido en la colonia Puerta del Sol, sobre Avenida Turquesa, al oriente de la capital michoacana.
El hecho quedó captado por una cámara de seguridad, la cual muestra a un sujeto en bicicleta que se detiene frente al negocio, observa el entorno y sustrae el equipo de sonido para luego retirarse rápidamente.
📹 De acuerdo con la marca de tiempo del video, el robo ocurrió el 19 de septiembre de 2025 a las 13:36 horas.
La publicación solicita a la ciudadanía que, en caso de reconocer al individuo o contar con información, se comuniquen directamente con la página mediante mensaje directo.
📍 El video muestra con claridad al presunto responsable, así como la bicicleta roja en la que se trasladaba. El incidente ocurrió a plena luz del día.
