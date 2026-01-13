Hombre cae desde segundo piso y recibe descarga eléctrica con cables, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras presuntamente recibir una descarga eléctrica luego de caer desde una segunda planta, en un domicilio ubicado sobre la calle Nicolás Bravo, esquina con calle Tlalpujahua, en la colonia Felícitas del Río, en Morelia.

De acuerdo con un informe preliminar, durante la caída, la persona hizo contacto con cables eléctricos, lo que le provocó una descarga antes de impactar contra el pavimento. Al lugar acudió personal de Protección Civil Michoacán y bomberos, quienes se encargaron de verificar y controlar los riesgos eléctricos en la vía pública.