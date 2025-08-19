Histórica sentencia: 100 años de cárcel por secuestro en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un fallo contundente, un juez de oralidad penal de la Región Morelia condenó a Vicente Antonio H. a 100 años de prisión, una multa de $829,920 pesos, y la reparación del daño material y psicológico por el secuestro de dos personas en 2023.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en julio de ese año, cuando Lorena L. y Luis O. fueron privados de su libertad tras salir de un restaurante de mariscos ubicado sobre la carretera Santa Clara del Cobre–Pátzcuaro. El hoy sentenciado, junto a otros implicados, solicitó rescate por las víctimas.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Pátzcuaro, en un recorrido sobre la carretera Pátzcuaro–Morelia, detectaron una camioneta sospechosa estacionada. Al acercarse, los agresores huyeron, pero fueron capturados poco después.

Además de la sentencia de prisión, el juez determinó la suspensión de los derechos políticos del acusado, así como la obligación de pagar $20,000 pesos por concepto de reparación del daño material, y un monto adicional por daño psicológico, el cual será definido en ejecución de sanciones.

En un segundo caso, un juez de tribunal de enjuiciamiento en Morelia emitió fallo condenatorio contra David G. por el homicidio de una mujer identificada con las iniciales E.E.C.M., quien fue asesinada a balazos mientras atendía un puesto de cena en la colonia Infonavit Fidel Velázquez, en 2022. El agresor, quien se desplazaba en motocicleta, también disparó contra una segunda persona, sin lograr herirla. La audiencia de individualización de la pena se realizará en próximos días.

Por otro lado, en Zitácuaro, se dictó sentencia condenatoria contra Isaac Saúl O., por el feminicidio de su pareja, Esli Viridiana N., ocurrido en enero de 2020 en Ciudad Hidalgo. En ese entonces, el agresor se desempeñaba como director de un hospital en la región. La audiencia para definir la pena será este 21 de agosto.

Finalmente, un juez de oralidad penal en Morelia vinculó a proceso a Fernando F., acusado de abuso sexual reiterado contra una persona menor de edad, desde 2016. La víctima es su sobrina, y los hechos habrían ocurrido en un domicilio familiar. El proceso judicial sigue en curso.