Hidratación, seguridad y diversión: checa las recomendaciones para Carros Locos 2025

Las autoridades invitaron a los asistentes a hidratarse bien y protegerse del sol, además de respetar las zonas delimitadas para evitar incidentes. Se hizo énfasis en no cruzar las vallas ni acercarse demasiado al recorrido, con el objetivo de prevenir accidentes.

Asimismo, se pidió apoyar a los equipos participantes con aplausos, gritos y fotografías, pero sin invadir la pista. Otra recomendación clave fue mantener limpio el Centro Histórico depositando la basura en los contenedores destinados para ello.

En caso de emergencia, el público podrá acudir a los módulos de la Cruz Roja Mexicana o solicitar apoyo a la Policía de Morelia, quienes estarán presentes durante la actividad.