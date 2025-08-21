Hidratación, seguridad y diversión: checa las recomendaciones para Carros Locos 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el fin de que se disfrute al máximo el 3er Concurso de Carros Locos Morelia 2025 que se vivirá el domingo 24 de agosto, la Gerencia del Centro Histórico emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los asistentes, priorizando la seguridad y la sana convivencia durante el evento.
Las autoridades invitaron a los asistentes a hidratarse bien y protegerse del sol, además de respetar las zonas delimitadas para evitar incidentes. Se hizo énfasis en no cruzar las vallas ni acercarse demasiado al recorrido, con el objetivo de prevenir accidentes.
Asimismo, se pidió apoyar a los equipos participantes con aplausos, gritos y fotografías, pero sin invadir la pista. Otra recomendación clave fue mantener limpio el Centro Histórico depositando la basura en los contenedores destinados para ello.
En caso de emergencia, el público podrá acudir a los módulos de la Cruz Roja Mexicana o solicitar apoyo a la Policía de Morelia, quienes estarán presentes durante la actividad.
El concurso, que se ha consolidado como un evento cultural y recreativo en la ciudad, promete ofrecer un ambiente de fiesta, creatividad y convivencia familiar en pleno corazón de la capital michoacana.
SHA