Hermano de Jessica González pide no olvidar a supuestos cómplices de Diego Urik

A través de un mensaje en sus redes sociales, Cristo expresó que, a pesar de las dificultades y las críticas al sistema de justicia de Michoacán, su familia nunca dejó de luchar por obtener una condena para el responsable del crimen.

En su publicación, Cristo no solo agradeció a quienes apoyaron a la familia durante todo el proceso, sino que también hizo un llamado a no olvidar a los posibles cómplices de Diego Urik. Aseguró que, aunque el responsable principal ya fue sentenciado, la lucha sigue, y su familia continuará buscando justicia para que todos los involucrados en el asesinato de Jessica enfrenten las consecuencias de sus actos.