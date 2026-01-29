Morelia

Hermano de Jessica González pide no olvidar a supuestos cómplices de Diego Urik

Hermano de Jessica González pide no olvidar a supuestos cómplices de Diego Urik
espeCIAl
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cristo Villaseñor, hermano de Jessica González, celebró la confirmación de sentencia de 50 años de prisión para Diego Urik Mañón, sentenciado por el feminicidio de su hermana.

Te puede interesar:
Verónica Villaseñor recibe presea de la CEDH por su lucha tras feminicidio de su hija Jessica
Hermano de Jessica González pide no olvidar a supuestos cómplices de Diego Urik

A través de un mensaje en sus redes sociales, Cristo expresó que, a pesar de las dificultades y las críticas al sistema de justicia de Michoacán, su familia nunca dejó de luchar por obtener una condena para el responsable del crimen.

En su publicación, Cristo no solo agradeció a quienes apoyaron a la familia durante todo el proceso, sino que también hizo un llamado a no olvidar a los posibles cómplices de Diego Urik. Aseguró que, aunque el responsable principal ya fue sentenciado, la lucha sigue, y su familia continuará buscando justicia para que todos los involucrados en el asesinato de Jessica enfrenten las consecuencias de sus actos.

Te puede interesar:
Confirman sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik ‘N’ por feminicidio
Hermano de Jessica González pide no olvidar a supuestos cómplices de Diego Urik

Asimismo, destacó que la pena máxima impuesta a Diego Urik no ha aliviado completamente el dolor de la pérdida, pero sí representa un paso significativo en la búsqueda de justicia.

Cristo también recordó que, a pesar de que la sentencia es un avance, la familia sigue enfadada con el sistema de justicia local, al cual considera deficiente en la atención de casos como el de su hermana.

Por último, concluyó su publicación asegurando que, aunque no olvidan el rostro de Diego Urik, tampoco dejarán de recordar a los amigos cómplices del acusado, quienes, según él, deben ser igualmente investigados y castigados.

rmr

Cristo Villaseñor
Diego Urik
Jessica González

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com