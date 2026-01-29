Hermano de Jessica González pide no olvidar a supuestos cómplices de Diego Urik

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cristo Villaseñor, hermano de Jessica González, celebró la confirmación de sentencia de 50 años de prisión para Diego Urik Mañón, sentenciado por el feminicidio de su hermana.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Cristo expresó que, a pesar de las dificultades y las críticas al sistema de justicia de Michoacán, su familia nunca dejó de luchar por obtener una condena para el responsable del crimen.
En su publicación, Cristo no solo agradeció a quienes apoyaron a la familia durante todo el proceso, sino que también hizo un llamado a no olvidar a los posibles cómplices de Diego Urik. Aseguró que, aunque el responsable principal ya fue sentenciado, la lucha sigue, y su familia continuará buscando justicia para que todos los involucrados en el asesinato de Jessica enfrenten las consecuencias de sus actos.
Asimismo, destacó que la pena máxima impuesta a Diego Urik no ha aliviado completamente el dolor de la pérdida, pero sí representa un paso significativo en la búsqueda de justicia.
Cristo también recordó que, a pesar de que la sentencia es un avance, la familia sigue enfadada con el sistema de justicia local, al cual considera deficiente en la atención de casos como el de su hermana.
Por último, concluyó su publicación asegurando que, aunque no olvidan el rostro de Diego Urik, tampoco dejarán de recordar a los amigos cómplices del acusado, quienes, según él, deben ser igualmente investigados y castigados.
rmr