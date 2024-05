Hechiza Emmanuel a Morelia

Entre porra y porra, cedía un poco de su espacio a dar traguitos a su bebida, parecía un té de mate, "El Rey azul" le siguió a la varita "mágica" que levanta con su mano derecha.

El "Terco corazón" abrió un portal al pasado y con su inspiración y sentimiento impulsó al recuerdo.

"Enséñame", reiteró la calidad vocal del artista que borda sueños con su sensibilidad.

"Para tener en paz en México tenemos que tener paz en nuestro corazón pero no hay manera de tener paz si no le abrimos la puerta del corazón a Dios nuestro señor y a nuestra virgen de Guadalupe, es imposible, tenemos que decirle que entre a nuestra casad y decirles 'pedre nuestro que estás en el cielo' y decirle a Dios que no se vaya de nuestra vida que sin el no hay camino, que nos llene el corazón de su espíritu santo".