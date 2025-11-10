Haz tu propia maceta navideña: taller creativo llega a Morelia este noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para dar un toque natural, festivo y creativo a esta temporada decembrina, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS) invita a participar en su Taller de Elaboración y Decoración de Macetas Navideñas, el próximo 19 de noviembre de 2025.

El taller se realizará de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. y tiene una cuota de recuperación de $350 pesos (no incluye material). Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/nnZACjK2Kuu8zztT8

La actividad tiene como objetivo promover espacios de creatividad, convivencia y expresión personal, en especial entre las mujeres de Morelia, como parte de la estrategia #MoreliaBrillaMás.

Durante el taller, las y los participantes podrán diseñar y pintar macetas con motivos navideños, ideales para decorar hogares, regalar o incluso vender durante la temporada.