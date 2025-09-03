¡Haz rugir tu creatividad! Zoo de Morelia lanza concurso de fotografía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia “Benito Juárez” celebrará su 55 aniversario con una actividad especial para los amantes de la fotografía: el concurso “Enfoque Salvaje”, dirigido a capturar la belleza de la vida silvestre en su interior.

La convocatoria está abierta al público en general residente en Michoacán. Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías originales tomadas dentro del zoológico, ya sea con cámara profesional o teléfono celular, mostrando su perspectiva sobre el espacio y los animales que lo habitan.

📅 Fechas clave:

Recepción de trabajos: del 12 al 27 de septiembre

Premiación: sábado 4 de octubre en el Parque Zoológico

Las imágenes deben enviarse en formato JPG y a la más alta resolución al correo: 📧 promocion.zoomorelia@gmail.com.

📝 Requisitos:

Fotografías sin edición o manipulación digital

Incluir: nombre completo, edad, sexo, ciudad, teléfono, nombre y fecha de la toma

Conservar el archivo original para verificación

Quienes participen autorizan al zoológico a difundir su obra y deben ser titulares de los derechos de autor.

🏆 Premios: