¡Haz rugir tu creatividad! Zoo de Morelia lanza concurso de fotografía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia “Benito Juárez” celebrará su 55 aniversario con una actividad especial para los amantes de la fotografía: el concurso “Enfoque Salvaje”, dirigido a capturar la belleza de la vida silvestre en su interior.
La convocatoria está abierta al público en general residente en Michoacán. Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías originales tomadas dentro del zoológico, ya sea con cámara profesional o teléfono celular, mostrando su perspectiva sobre el espacio y los animales que lo habitan.
Recepción de trabajos: del 12 al 27 de septiembre
Premiación: sábado 4 de octubre en el Parque Zoológico
Las imágenes deben enviarse en formato JPG y a la más alta resolución al correo: 📧 promocion.zoomorelia@gmail.com.
Fotografías sin edición o manipulación digital
Incluir: nombre completo, edad, sexo, ciudad, teléfono, nombre y fecha de la toma
Conservar el archivo original para verificación
Quienes participen autorizan al zoológico a difundir su obra y deben ser titulares de los derechos de autor.
🥇 1er lugar: Equipo de iluminación para estudio fotográfico
🥈 2º lugar: Mochila para cámara fotográfica
🥉 3er lugar: Kit de lentes para celular (iPhone y Android)
El jurado estará compuesto por fotoperiodistas estatales y el director del zoológico. En caso de que algún menor de edad resulte ganador, deberá presentarse acompañado de un adulto para recibir su premio.
